O-I Glass, Inc. est un fabricant de récipients en verre. Les segments de la société comprennent les Amériques et l'Europe. La société produit des récipients en verre pour les boissons alcoolisées, notamment la bière, les boissons maltées aromatisées, les spiritueux et le vin. La société produit également des emballages en verre pour une variété de produits alimentaires, de boissons non alcoolisées, de thés, de jus et de produits pharmaceutiques. La société fabrique des récipients en verre de différentes tailles, formes et couleurs. Ses clients sont des fabricants de produits alimentaires et de boissons, notamment Anheuser-Busch InBev, Brown-Forman, Carlsberg, Coca-Cola, Constellation, Diageo, Heineken, Molson Coors, Nestlé, PepsiCo et Pernod Ricard. Elle possède des usines de fabrication de contenants en verre dans la région des Amériques, situées au Brésil, au Canada, en Colombie, en Équateur, au Mexique, en République tchèque, en France, en Allemagne, en Hongrie et aux États-Unis. Elle dispose d'une installation de distribution aux États-Unis qui sert à importer des récipients en verre de son entreprise au Mexique. Elle possède environ 69 usines dans 19 pays.

