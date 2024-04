Oaktree Specialty Lending Corporation est une société de financement spécialisée. La société fournit des solutions de crédit personnalisées à guichet unique aux entreprises ayant un accès limité aux marchés financiers publics ou syndiqués. L'objectif d'investissement de la société est de générer des revenus courants et une appréciation du capital en fournissant aux entreprises des solutions de financement flexibles, y compris des prêts de premier et de second rang, des prêts non garantis et des prêts mezzanine, des obligations, des actions privilégiées et certains co-investissements en actions. La société peut également chercher à générer une plus-value en capital et des revenus par le biais d'investissements secondaires à des prix inférieurs à la valeur nominale dans le cadre de transactions privées ou syndiquées. Son portefeuille d'investissements comprend des logiciels d'application, des participations multisectorielles, des services de traitement de données et d'externalisation, des produits pharmaceutiques, des biotechnologies, des services de soins de santé, des financements spécialisés, des produits personnels, etc. La société est gérée en externe par Oaktree Fund Advisors, LLC (Oaktree).