OFG Bancorp est une société holding financière. La Société est engagée dans la fourniture de services bancaires et financiers par l'intermédiaire de ses filiales. La Société opère à travers trois segments : Banque, Gestion de patrimoine et Trésorerie. La Société fournit des services bancaires et financiers à ses clients par le biais d'une gamme de solutions bancaires et financières, notamment des prêts commerciaux, des prêts à la consommation, des prêts automobiles et des prêts hypothécaires ; des comptes chèques et des comptes d'épargne ; des services de planification financière, d'assurance, de services financiers et de courtage en investissement, ainsi que des services de fiducie et de retraite pour les entreprises et les particuliers. La société fournit ces services par l'intermédiaire de diverses filiales, notamment une banque commerciale, Oriental Bank, un courtier en valeurs mobilières, Oriental Financial Services Corp. (Oriental Financial Services) ; une agence d'assurance, Oriental Insurance, LLC (Oriental Insurance), et un administrateur de régimes de retraite, Oriental Pension Consultants, Inc. (OPC).

Secteur Banques