OPKO Health, Inc. est une société de soins de santé. Les secteurs d'activité de la société comprennent les diagnostics et les produits pharmaceutiques. Le secteur des diagnostics comprend les activités de laboratoire clinique de BioReference Health, LLC (BioReference), ses activités de point de soins. Le secteur pharmaceutique comprend les activités pharmaceutiques au Chili, au Mexique, en Irlande, en Israël, en Espagne, en Équateur, en France et aux États-Unis, ainsi que les activités de recherche et de développement pharmaceutiques. Par l'intermédiaire de BioReference, elle exploite des divisions de laboratoire, telles que BioReference Health, GenPath et GenPath. Son activité pharmaceutique comprend un produit pharmaceutique en phase de commercialisation et plusieurs composés pharmaceutiques et technologies à divers stades de recherche et de développement pour une série d'indications et de conditions, y compris des composés pharmaceutiques, l'oxyntomoduline, des produits biologiques, le facteur VIIa-CTP et d'autres. Elle possède également un fabricant d'ingrédients pharmaceutiques actifs en Israël par l'intermédiaire de sa filiale FineTech Pharmaceutical, Ltd.

Secteur Installations et services en soins de santé