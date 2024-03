ORACLE : objectif de cours relevé chez Jefferies

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Oracle avec un objectif de cours relevé de 145 à 150 dollars, au lendemain de la publication de résultats trimestriels solides, avec par exemple une croissance de 29% du carnet de commandes.



'Bien que la direction ait réaffirmé ses objectifs pour l'exercice 2026, cela implique un TCAC de 10,5% entre 2024 et 2026 (contre un objectif d'environ 7% pour 2024) pour atteindre 65 milliards de dollars', note le broker.



'Nous sommes constructifs quant aux nouvelles affaires nettes signées sur le trimestre écoulé et pensons qu'Oracle peut encore être l'un des nombreux bénéficiaires dans un monde multi-cloud', ajoute Jefferies, qui juge en outre la valorisation attractive.



