Oshkosh Corporation est une entreprise industrielle spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de véhicules et d'équipements spécialisés. La société opère à travers trois segments. Le segment Accès conçoit et fabrique des équipements d'accès et de manutention utilisés dans une gamme d'applications de construction, industrielles, agricoles et de maintenance pour positionner les travailleurs et les matériaux en hauteur sous les marques JLG et SkyTrak. La clientèle de ce segment comprend des sociétés de location d'équipement, des entrepreneurs en construction, des entreprises de fabrication et des centres de rénovation. Le segment comprend également les véhicules de remorquage et de dépannage Jerr-Dan. Le segment Défense conçoit, fabrique et entretient des véhicules spécialisés et des systèmes de mobilité pour le ministère américain de la défense et exporte des véhicules tactiques à roues à des clients étrangers agréés. Le segment professionnel comprend les activités de Pierce, Maxi-Metal, McNeilus, AeroTech, IMT, Frontline Communications et Oshkosh S-Series.

Secteur Véhicules et machines lourdes