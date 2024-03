Pactiv Evergreen Inc. est un fabricant et un distributeur de produits frais de restauration et de merchandising alimentaire et de cartons pour boissons fraîches en Amérique du Nord. Les produits de la société comprennent des conteneurs, des articles pour boissons (tels que des gobelets et couvercles pour boissons chaudes et froides), des cartons pour boissons fraîches réfrigérées, de la vaisselle, des plateaux pour viandes et volailles, des cartons pour l'emballage de liquides, des articles de service, des plateaux pour aliments préparés et des cartons pour œufs. Le segment Foodservice de la société fabrique des contenants alimentaires, des articles pour boissons (gobelets et couvercles pour boissons chaudes et froides), de la vaisselle, des articles de service et d'autres produits qui permettent de manger sur le pouce. Les produits du segment Food and Beverage Merchandising comprennent des cartons pour boissons fraîches réfrigérées, principalement pour les marchés finaux des produits laitiers (y compris les produits à base de plantes, les produits biologiques et les spécialités), des jus et d'autres boissons spécialisées, des récipients rigides transparents, des récipients pour aliments préparés et prêts à consommer, des plateaux pour la viande et la volaille et des cartons pour les oeufs. Elle produit également des cartons d'emballage pour liquides à base de fibres.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier