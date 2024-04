PageGroup plc est une société de conseil en recrutement spécialisée basée au Royaume-Uni. Elle propose des services de recrutement et des opportunités de carrière au niveau local, régional et mondial. Ses segments comprennent l'EMEA, l'Asie-Pacifique, les Amériques et le Royaume-Uni. Elle opère à travers quatre marques : Page Executive, Michael Page, Page Personnel et Page Outsourcing. Page Executive fournit une gamme de solutions de recherche, de sélection et de gestion des talents pour les organisations sur une base permanente et intérimaire. Michael Page recrute sur une base permanente, temporaire, contractuelle ou intérimaire. Page Personnel propose des services de recrutement spécialisés aux organisations qui ont besoin d'employés permanents, de personnel temporaire ou contractuel à des niveaux de soutien technique et administratif, d'employés de bureau professionnels et de cadres subalternes. Sa solution flexible d'externalisation du recrutement permet à ses clients de se concentrer sur leur cœur de métier. Page Outsourcing propose une solution pour l'embauche de gros volumes et les besoins de recrutement pour des projets spécifiques.