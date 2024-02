Pediatrix Medical Group, Inc. est un fournisseur de services médicaux, notamment de soins aux nouveau-nés, aux mères et aux fœtus, de cardiologie pédiatrique et d'autres sous-spécialités pédiatriques. Ses cliniciens affiliés fournissent des services aux femmes, aux bébés et aux enfants tout au long du continuum de soins, à la fois en milieu hospitalier et en cabinet. Ses spécialités comprennent l'obstétrique, la médecine fœto-maternelle et la néonatologie, complétées par plus de 20 sous-spécialités pédiatriques, ainsi que des cliniques pédiatriques de soins primaires et d'urgence. Ses médecins affiliés fournissent des soins cliniques néonatals, principalement dans les unités de soins intensifs néonatals (USIN) des hôpitaux, aux bébés nés prématurément ou souffrant de complications médicales, ainsi que des soins médicaux materno-fœtaux et obstétriques aux femmes enceintes dont la grossesse est compliquée, principalement dans les régions où ses médecins néonatals affiliés exercent. Elle fournit ses services de soins spécialisés et critiques par l'intermédiaire de plus de 5 000 médecins et autres cliniciens affiliés.

Secteur Installations et services en soins de santé