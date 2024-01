PeptiDream Inc. est une bioentreprise japonaise créée par l'Université de Tokyo et principalement engagée dans la découverte et le développement de thérapies peptidiques non standard. La société exploite le Peptide Discovery Platform System (PDPS), un système de plateforme de développement de médicaments et mène des activités de recherche et développement (R&D) sur de nouveaux candidats médicaments sur la base de la R&D conjointe avec des sociétés pharmaceutiques au Japon et à l'étranger. La société est impliquée dans les activités centrées sur le développement de médicaments basés sur des peptides spéciaux. Les activités de la société comprennent la R&D conjointe sur la découverte de médicaments, le prêt de technologie PDPS (licence de technologie PDPS) et l'expansion de son propre pipeline par le biais d'une alliance stratégique (alliance stratégique ou découverte de médicaments en interne).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale