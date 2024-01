(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce mardi.

AIM - GAGNANTS

Microlise Group PLC, en hausse de 23% à 125,00 pence, fourchette de 12 mois 88,04p-173,00p. Les actions du fournisseur de solutions technologiques de transport de type "software-as-a-service" pour les opérateurs de flotte augmentent. Microlise prévoit de déclarer un chiffre d'affaires de 71,7 millions de livres sterling pour 2023, en hausse de 13% par rapport aux 63,2 millions de livres sterling de 2022. Les bénéfices ajustés avant intérêts, impôts et amortissements devraient s'élever à environ 9,4 millions de livres sterling, ce qui représente une hausse de 14% par rapport à l'année précédente et se situe légèrement au-dessus des attentes du marché, qui se situent entre 9,1 millions et 9,2 millions de livres sterling. À l'avenir, Microlise prévoit une "forte croissance du chiffre d'affaires" pour l'exercice 2024, grâce à une "nouvelle croissance organique" et aux récentes fusions et acquisitions. Les marges d'exploitation devraient tendre à la hausse.

Petards Group PLC, en hausse de 16% à 4,92 pence, fourchette de 12 mois 2,51 pence-12,00 pence. Petards est une société technologique qui développe des applications de sécurité et de surveillance, en se concentrant sur les chemins de fer, le trafic et la défense. Elle indique que sa filiale QRO Solutions a remporté une commande d'une valeur de 400 000 GBP pour des caméras ANPR dotées d'intelligence artificielle. Il s'agit de la première commande portant sur la fourniture et l'installation de caméras RAPI Harrier AI nouvellement développées par QRO. Le projet fait partie d'un programme de trois ans. Cette nouvelle commande devrait être entièrement livrée en 2024. Le président Raschid Abdullah déclare : "Nous sommes ravis que les caméras Harrier AI aient été choisies par notre client pour cette application sur les autoroutes britanniques, ce qui témoigne de sa confiance dans la technologie de QRO et dans les niveaux élevés de service et d'assistance à la clientèle. Cette victoire renforce la position de QRO sur le marché en tant qu'innovateur et fournisseur de premier plan de technologies de RAPI au Royaume-Uni".

AIM - LOSERS

Argentex Group PLC, baisse de 15% à 59,80 pence, fourchette de 12 mois 51,20 pence-141,00 pence. Le fournisseur international de services de change pour les institutions, les entreprises et les particuliers fortunés déclare qu'il s'attend à des revenus et des bénéfices inférieurs à ceux prévus précédemment. Il déclare qu'en 2023, il s'attend à déclarer un chiffre d'affaires de 49,8 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 50,4 millions de livres sterling de l'année précédente, et un bénéfice d'exploitation de "pas moins de" 8,0 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 11,3 millions de livres sterling. "Le groupe a investi, comme il l'avait annoncé à l'époque, dans la croissance à l'horizon 2023, avec des investissements importants dans le personnel, la technologie et l'expansion à l'étranger. Cependant, les conditions du marché sont restées difficiles et il y a eu un certain nombre de coûts qui n'avaient pas été anticipés auparavant", déclare Argentex.

