PG&E Corporation est spécialisé dans la production et la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et distribution d'électricité (69,5%) : 77 769 GWh distribués pour plus de 5,5 millions de clients à fin 2022 ; - transport et distribution de gaz naturel (30,5%) : 6,2 milliards de m3 distribués pour plus de 4,5 millions de clients.

Indices liés S&P 500