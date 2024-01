PharmaTher Holdings Ltd. est une société pharmaceutique spécialisée basée au Canada. La société développe et commercialise des produits pharmaceutiques spécialisés qui sont de plus en plus adoptés et qui permettent des méthodes d'administration afin d'améliorer les résultats pour les patients. Son produit phare est le KETARX (kétamine racémique) qui répond aux besoins médicaux mondiaux non satisfaits en matière d'anesthésie, de sédation, de douleur, de santé mentale et d'indications neurologiques. La société commercialise également PharmaPatch (patch à micro-aiguilles) avec ses partenaires pour administrer des psychédéliques et des médicaments pour traiter les maladies infectieuses.

Secteur Produits pharmaceutiques