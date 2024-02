Pilgrim's Pride Corporation est principalement engagée dans la production, le traitement, le marketing et la distribution de produits de poulet et de porc frais, surgelés et à valeur ajoutée aux détaillants, distributeurs et opérateurs de services alimentaires. La société opère à travers trois segments : États-Unis (U.S.), Royaume-Uni (U.K.) et Europe, et Mexique. Les produits frais de la société comprennent du poulet entier ou découpé réfrigéré (non congelé), des poulets entiers congelés, des filets de poitrine, des coupes de porc primaires, du porc à valeur ajoutée et des côtes de porc. Ses produits préparés comprennent des filets de poitrine, des filets et des lanières en portions contrôlées, des produits de charcuterie, des salades, des pépites et des galettes formées et des parties de poulet avec os. Ses produits exportés se composent principalement de poulets entiers et de parties de poulet vendus soit réfrigérés pour les distributeurs aux États-Unis, soit congelés pour être distribués sur les marchés d'exportation. Son aperçu du marché se compose de chaînes de restaurants, d'entreprises de transformation alimentaire, de distributeurs à grande échelle et de certaines autres institutions.

Secteur Transformation des aliments