Platinum Group Metals Ltd. est une société canadienne d'exploration et de développement axée sur le palladium et le platine. La société effectue des travaux sur des propriétés minières qu'elle a jalonnées ou acquises par le biais d'accords d'option en République d'Afrique du Sud. Ses activités sont axées sur l'ingénierie et le développement du projet Waterberg, qui abrite un gisement de métaux du groupe du platine (MGP) et de métaux de base. Le projet Waterberg est situé en Afrique du Sud, sur la branche nord du complexe Bushveld. Waterberg représente une ressource de métaux du groupe du platine à grande échelle. Le projet Waterberg comprend des droits de prospection accordés, des droits de prospection demandés et le droit d'exploitation minière de Waterberg avec une zone de projet active combinée d'environ 66 003 hectares, située sur le limbe nord du complexe igné du Bushveld, à environ 85 kilomètres (km) au nord de la ville de Mokopane. Le projet Waterberg comprend l'ancienne propriété de la coentreprise Waterberg et la propriété de l'extension Waterberg.

Secteur Métaux et minéraux précieux