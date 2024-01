Polaris Inc. s'occupe de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication de véhicules de sports motorisés, notamment des véhicules tout-terrain (VHR), y compris des véhicules tout-terrain (VTT) et des véhicules côte à côte, des motoneiges, des motocyclettes, des moto-roadsters, des quadricycles, des bateaux et des pièces, vêtements et accessoires connexes, ainsi que des accessoires et des vêtements du marché secondaire. Ses produits sont vendus en ligne et par l'intermédiaire de concessionnaires et de distributeurs situés principalement aux États-Unis, au Canada, en Europe occidentale, en Australie et au Mexique. Ses secteurs d'activité sont les suivants : Off-Road, On-Road et Marine. Le segment Off-Road comprend principalement les ORV et les motoneiges. Les VHR sont des véhicules à quatre roues conçus pour une utilisation hors route et pour traverser une grande variété de terrains, y compris les dunes, les sentiers et la boue. Le segment On Road conçoit et fabrique des motos, des moto-roadsters, des véhicules de transport léger et des véhicules de tourisme. Le segment Marine conçoit et fabrique des bateaux qui sont conçus pour être compétitifs dans les segments clés de l'industrie de la marine de plaisance.

Secteur Produits de récréation