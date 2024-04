Premier Financial Corp. est la société holding de Premier Bank (la Banque). La Banque est principalement engagée dans la banque de proximité. Elle attire les dépôts du grand public par l'intermédiaire de ses bureaux et de son site Web, et utilise ces dépôts et d'autres sources de fonds disponibles pour accorder des prêts immobiliers résidentiels, des prêts immobiliers commerciaux, des prêts commerciaux, des prêts pour l'amélioration de l'habitat et des prêts sur valeur domiciliaire, ainsi que des prêts à la consommation. En outre, la Banque investit dans des obligations du Trésor américain et des agences du gouvernement fédéral, des obligations des États et des subdivisions politiques, des titres adossés à des créances hypothécaires émis par des agences fédérales, y compris des conduits d'investissement hypothécaire immobilier (REMIC) et des obligations hypothécaires garanties résidentielles (CMO), ainsi que des obligations d'entreprises. La banque offre à ses clients une gamme de produits de dépôt, notamment des comptes à vue, des comptes chèques, des comptes du marché monétaire et des comptes d'épargne. La banque exploite environ 75 succursales et neuf bureaux de prêts dans l'Ohio, le Michigan, l'Indiana et la Pennsylvanie.

Secteur Banques