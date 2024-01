ProLogis, Inc. est spécialisé dans la détention, la gestion et le développement de locaux industriels de distribution. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion immobilière (87,2%) ; - gestion d'investissements immobiliers (12,4%) ; - autres (0,4%) : notamment développement d'actifs immobiliers. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (87%), Amérique (3,3%), Europe (6,4%) et Asie (3,3%).

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial