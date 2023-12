PT Aneka Tambang Tbk est une société minière basée en Indonésie. Elle se consacre à l'exploitation de divers types de minéraux, ainsi qu'à l'industrie, au commerce, au transport et aux services du secteur minier liés à l'exploitation minière. La société opère à travers trois segments : Nickel, Métaux précieux et raffinage, et Bauxite et alumine. Le segment Nickel comprend les ventes de ferronickel et de minerai de nickel. Son segment Métaux précieux et raffinerie comprend le traitement de l'or, de l'argent et des métaux précieux, ainsi que les services de raffinage. L'extraction du minerai d'or se fait à partir de deux sites miniers : Pongkor, dans l'ouest de Java, et Cibaliung, à Banten. La bauxite contient de l'alumine (AI203) et un mélange de silice, de divers oxydes de fer et de dioxyde de titane. Elle possède trois fonderies de ferronickel (FeNi II, III et IV) avec quatre lignes de production d'une capacité annuelle combinée de 27 000 TNi. La société, par l'intermédiaire de sa filiale PT Indonesia Coal Resources, produit du charbon à partir de la mine de charbon de Sarolangun située dans la province de Jambi, en Indonésie.

Secteur Or