PT Surya Esa Perkasa Tbk. est une société basée en Indonésie, qui est engagée dans la purification et le traitement du gaz naturel. Les principales activités de la société sont le traitement du gaz naturel qui peut être utilisé directement comme combustible, lorsque ce processus comprend la tentative d'amélioration de la qualité du gaz, comme le raffinage, le mélange et d'autres processus produits à partir du gaz naturel, y compris le gaz de pétrole liquéfié (GPL), le propane, le butane, le condensat, le méthanol, l'éther diméthylique (DME) et d'autres. Les segments de la société comprennent le GPL et les frais de traitement, l'ammoniac et les autres. Elle possède et exploite une raffinerie privée de GPL en Indonésie. Sa principale activité est le raffinage et le traitement du gaz naturel pour produire du GPL (un mélange de propane et de butane) et des condensats, avec une capacité de 190 tonnes par jour de GPL et de 500 barils par jour de condensats. Les installations de la société sont situées près de Palembang, en Indonésie. La filiale de la société, PT Panca Amara Utama, produit 700 000 mégatonnes d'ammoniac par an.