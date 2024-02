PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk est une société basée en Indonésie, qui exerce des activités commerciales dans l'industrie des plantes médicinales, telles que l'industrie médicale (pharmacie), les plantes médicinales, les cosmétiques, les aliments et les boissons liés à la santé, le commerce, le transport terrestre, les services, le traitement des eaux usées, les plantations et l'imprimerie. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : plantes médicinales et compléments alimentaires, aliments et boissons et pharmacie. Les produits de la société comprennent Tolak Angin Cair, Tolak Angin Anak + Madu, Tolak Angin Flu, Tolak Angin Sugar Free, Sido Muncul Tolak Linu, Kuku Bima Ener-G ! Susu Jahe, Kopi Jahe, Sido Muncul C-1000 (Dengan Ekstrak Lemon), Esemag, Sari Kunyit Soft Capsule, Tolak Angin Soft Capsule, Tolak Linu Soft Capsule, JSH Capsule, VCO Soft Capsule, Sido Muncul Vitamin D3 400 IU, Sido Muncul Vitamine E 100 UI, Sido Muncul Vitamine E 300 UI, Minuman Madu dengan Jahe MADUSIDO, Tolak Angin Care, Tolak Linu Cool, Anak Sehat Rasa Anggur, Anak Sehat Rasa Coklat, et Anak Sehat Rasa Jambu Merah.

Secteur Produits pharmaceutiques