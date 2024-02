PT Unilever Indonesia Tbk est une société indonésienne de biens de consommation à rotation rapide (FMCG). Elle fabrique, commercialise et distribue des biens de consommation, notamment des savons, des détergents, des produits laitiers, des crèmes glacées, des produits cosmétiques, des boissons à base de thé et des jus de fruits, et loue des espaces de bureaux. Les secteurs d'activité de la société comprennent les produits d'entretien ménager et les produits d'hygiène personnelle, ainsi que les produits alimentaires et les rafraîchissements. Le secteur de la maison et des soins personnels comprend les produits de nettoyage, qui sont utilisés dans les ménages, et les produits cosmétiques. Le secteur de l'alimentation et des rafraîchissements comprend les produits alimentaires et les boissons, y compris les crèmes glacées. La société exploite environ 400 marques. Certaines de ses marques sont Lifebuoys, Sunlight, Pepsodent, Bango, Rexona, Wall's, Sunsilk, Clear, Dove, Royco, Vaseline, SariWangi, Rinso, Glow & Lovely et Buavita.

Secteur Produits ménagers