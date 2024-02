LONDRES, 22 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une société technologique indépendante qui fournit la chaîne d’approvisionnement de la publicité numérique du futur, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Vevo , le premier réseau mondial de vidéos musicales. Cette collaboration va accélérer la croissance de la programmatique de Vevo, en permettant aux annonceurs d’atteindre un public plus large grâce à sa bibliothèque premium.



La plateforme mondiale de Vevo recense plus de 800 000 vidéos, comptabilisant une moyenne mensuelle de 25 milliards de vues. Le partenariat avec PubMatic offrira aux acheteurs de médias du monde entier un accès sans précédent au catalogue CTV de Vevo. En exploitant l’énorme demande que suscite PubMatic, les capacités avancées d’échange programmatique et les relations stratégiques d’optimisation du chemin d’approvisionnement (« SPO », de l’anglais Supply Path Optimisation), Vevo va débloquer de lucratives opportunités de diffusion de publicités ciblées auprès d’un large éventail d’audiences dans des environnements engagés, immersifs et sûrs pour la marque, tout en bénéficiant de gains significatifs en termes de rendement publicitaire.

Cette intégration s’inscrit dans le cadre de l’objectif de Vevo, qui consiste à atteindre l’ubiquité grâce à une distribution vidéo toujours plus large et au développement continu de son approche en matière de monétisation. Avec son contenu accessible sur l’application Vevo TV, sur plus de 20 chaînes de télévision gratuites soutenues par la publicité (« FAST », de l’anglais Free Ad-Supported TV) et sur des plateformes sociales telles que YouTube, Vevo accroît sa participation à différents types d’environnements de vente, en capitalisant sur ses réalisations antérieures en matière de vente directe, en rendant le catalogue accessible de manière programmatique à divers partenaires en demande via la plateforme PubMatic.

Ce nouveau partenariat permet aux acheteurs de médias d’accéder au catalogue premium de Vevo, ainsi qu’aux solutions de pointe de PubMatic en matière d’adressage et de transparence, réputées pour améliorer le retour sur investissement (« ROI »).

Nicole Scaglione, vice-présidente mondiale CTV/OTT et vidéo de PubMatic, explique : « Cette collaboration marque une étape importante sur plusieurs fronts. Ce partenariat permettra d’alimenter la croissance et l’innovation en répondant à l’exigence d’un catalogue efficace, transparent et de qualité supérieure. En plus de nous permettre de connecter les acheteurs programmatiques à des catalogues de vidéos musicales de grande valeur, cela renforce la position de PubMatic en tant que force motrice de premier plan dans l’univers CTV — cimentant notre position en tant que plateforme de référence auprès des acteurs existants et nouveaux de CTV. Nous sommes impatients à l’idée de jouer un rôle clé dans la mise en place d’un système d’échange qui optimise les revenus publicitaires tant pour les acheteurs que les vendeurs. »

Natalie Gabathuler-Scully, vice-présidente exécutive des revenus, de la distribution et des opérations de données de Vevo, détaille : « Ce partenariat permettra à Vevo d’augmenter considérablement les opportunités publicitaires que nous pouvons offrir au niveau mondial et de faire progresser notre activité programmatique. Tirer parti des relations étendues de PubMatic avec la demande préférentielle augmentera considérablement notre approche en matière de monétisation, en particulier à travers notre application TV et les chaînes FAST sur plus de 35 plateformes CTV dans le monde entier. »

À propos de PubMatic :

PubMatic (Nasdaq : PUBM) est une société technologique indépendante qui maximise la valeur client en fournissant la chaîne d’approvisionnement de la publicité numérique de demain. La plateforme sell-side de PubMatic permet aux plus grands créateurs de contenu numérique au monde, à travers l’Internet ouvert, de contrôler l’accès à leur inventaire et d’augmenter la monétisation en donnant la possibilité aux spécialistes du marketing de doper le retour sur investissement et d’atteindre des publics adressables à travers divers formats publicitaires et appareils. Depuis 2006, notre approche axée sur l’infrastructure nous a permis d’assurer un traitement et une utilisation efficaces des données en temps réel. En offrant une innovation programmatique flexible et évolutive, nous améliorons les résultats pour nos clients tout en soutenant une chaîne d’approvisionnement publicitaire numérique dynamique et transparente.

À propos de Vevo :

Vevo est le premier réseau mondial de vidéos musicales. Depuis plus d’une décennie, il connecte un public mondial de plus en plus nombreux à des contenus vidéo musicaux de grande qualité. Fondé par Universal Music Group et Sony Music Entertainment en 2009, Vevo offre aux fans du monde entier un vaste choix de contenus premium, répertoriant des vidéos musicales officielles ainsi qu’une gamme en constante évolution de performances en direct et de programmes originaux innovants. Des superstars aux nouveaux talents, Vevo apporte un soutien incomparable en matière de promotion croisée aux artistes de tout le spectre musical, à chaque étape de leur carrière.

Vevo n’a eu de cesse de se réinventer au cours de la dernière décennie pour s’imposer dans le paysage médiatique actuel en constante évolution, en nouant des partenariats avec un certain nombre de plateformes de distribution de premier plan afin de proposer des contenus extraordinaires dans des environnements financés par la publicité. Avec plus de 25 milliards de vues par mois sur la télévision, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, Vevo diffuse des vidéos musicales dans le monde entier, au moment, à l’endroit et de la manière souhaités par les fans.

Vevo est disponible sur YouTube, Samsung, Samsung TV Plus, Roku, Pluto TV, Amazon Fire TV, Amazon Echo Show, Amazon Freevee, Apple TV, Comcast (Xfinity X1 et Xfinity Flex), VIZIO, Sky (NowTV et SkyQ), Foxxum, XITE, NetRange, Redbox, Virgin Media, Xumo, Telstra, Foxtel, Fetch, Rogers, Shaw, Local Now, Google TV, Android TV, Cox, ViX, Plex, Hulu Live, Sling Freestream et Vewd.

Contact presse :

