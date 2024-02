Paris



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, et opérateur majeur de réseaux ouverts de consignes colis dans le monde, annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de son réseau de consignes colis connectées. À la fin du mois de janvier 2024, Quadient comptait plus de 20 000 unités Parcel Pending by Quadient installées en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

La solution consignes colis de Quadient est aujourd'hui la seule offre sur le marché qui relève les défis du premier et du dernier kilomètre de livraison d'une manière durable. Fondée sur un modèle d'utilisation partagée répliqué avec succès dans plusieurs pays, elle répond efficacement aux besoins de maîtrise des coûts et de niveau de service à la fois du commerce électronique, de la distribution et des transporteurs, tout comme des espaces résidentiels, universitaires et de bureaux. Forte du succès de son développement au Japon et aux États-Unis ces dernières années, Quadient a conclu de solides partenariats en France et au Royaume-Uni avec de grands transporteurs et réseaux nationaux de commerces implantés au cœur des trajets quotidiens, ce qui a rapidement favorisé l'adoption et l'utilisation des consignes. La dernière enquête menée auprès des utilisateurs français et japonais a révélé que 97 % des utilisateurs interrogés étaient satisfaits de leur expérience de retrait et de dépose de colis dans les consignes.

« La signature de nouveaux partenariats avec des leaders du secteur et l'exploitation d'un réseau de consignes Quadient sur plus de 20 000 sites dans le monde confirment la pertinence de notre stratégie en matière de consignes colis. Ces résultats prouvent notre capacité à relever des défis critiques sur le marché », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Alors que le commerce en ligne occupe désormais une place essentielle dans la vie quotidienne, nous sommes particulièrement fiers de proposer aux consommateurs, sur tous les territoires où nous sommes présents, un point de service unique hautement fiable et sécurisé. Nous comprenons qu'une des composantes essentielles de la stratégie des entreprises de commerce électronique, de distribution et de transport est la gestion efficace des livraisons et des retours. Nous demeurons déterminés à créer de la valeur pour nos partenaires et nos sites hébergeurs, tout comme les gestionnaires d'immeubles résidentiels, les universités et les entreprises, afin qu'ils puissent fournir des services de haut niveau à leurs publics ».

Quadient continue également d'étendre les capacités de ses consignes colis pour accompagner l’évolution des besoins de ses clients. La solution Drop box et son imprimante optionnelle, déjà récompensée et une première dans l'industrie, répond aux besoins croissants de gestion des retours de manière pratique et économique. Les solutions de consignes colis Quadient permettent de simplifier les processus de livraison, d'améliorer l'efficacité logistique, de réduire les trajets et les émissions carbone, et de garantir une expérience client exceptionnelle sur le long terme.

« Nous sommes très fiers du développement de notre réseau ouvert et des innovations que nous avons conçues pour accompagner les transporteurs, les commerçants et les consommateurs », a déclaré Benoit Berson, Directeur des Solutions de consignes colis automatiques chez Quadient. « Notre réseau est devenu un maillon essentiel de l'activité de nos clients, et nous nous efforçons d'offrir aux consommateurs une expérience de collecte et de livraison fluide à travers une variété de fonctionnalités, de partenaires et d'emplacements. Nous sommes très heureux d'avoir franchi ce nouveau palier et sommes impatients de poursuivre la mise sur le marché de solutions innovantes qui accompagnent l’évolution des besoins de nos clients ».

Visitez parcelpending.com/fr/ pour comprendre comment les consignes colis en réseau ouvert Quadient transforment le secteur de la livraison hors domicile, en offrant une alternative plus écologique, économique, et créatrice de valeur pour les transporteurs, les sites hébergeurs et les utilisateurs.

