Rackspace Technology, Inc. est une société de services technologiques multi-cloud de bout en bout. La société conçoit, construit et exploite les environnements en nuage de ses clients sur toutes les plateformes technologiques, indépendamment de la pile technologique ou du modèle de déploiement. La société opère à travers deux segments : Public Cloud et Private Cloud. Le segment Public Cloud de l'entreprise est un modèle axé sur les services et à faible intensité capitalistique qui fournit des solutions cloud à valeur ajoutée par le biais d'offres de services gérés, d'ingénierie élastique et de services professionnels pour les environnements des clients hébergés sur les plateformes cloud publiques Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud. Le segment Private Cloud de l'entreprise est un modèle technologique à forte intensité de capital qui fournit des offres de services gérés pour les environnements des clients hébergés dans l'un de ses centres de données ainsi que dans ceux appartenant à des clients ou à des tiers tels que des fournisseurs de colocation. Le segment Private Cloud comprend également l'ancienne activité OpenStack Public Cloud.

Secteur Services et conseils en informatique