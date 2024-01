Rayonier Inc. (Rayonier) est une société d'investissement immobilier (REIT) spécialisée dans le bois d'œuvre. La société détient des actifs situés dans les régions productrices de bois d'œuvre aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Les secteurs d'activité de la société comprennent Southern Timber, Pacific Northwest Timber, New Zealand Timber, Real Estate et Trading. Les secteurs Southern Timber, Pacific Northwest Timber et New Zealand Timber comprennent toutes les activités liées à la récolte du bois et d'autres activités non liées au bois. Le secteur de l'immobilier comprend toutes les ventes de terrains ou de tenures à bail aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, ventilées en six catégories de ventes : développement amélioré, développement non amélioré, rural, terrains forestiers et non stratégiques, servitudes de conservation et grandes cessions. Le secteur du négoce reflète principalement les activités de négoce de grumes en Nouvelle-Zélande et en Australie menées par sa filiale néo-zélandaise. La société possède également des terrains forestiers commerciaux situés au Texas, en Géorgie, en Alabama et en Louisiane.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé