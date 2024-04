Rayonier Inc. est un fonds d'investissement immobilier (FPI) spécialisé dans le bois d'œuvre, dont les actifs sont situés dans des régions productrices de bois d'œuvre résineux aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Les segments de la société comprennent Southern Timber, Pacific Northwest Timber, New Zealand Timber, Real Estate et Trading. Elle possède, loue ou gère environ 2,7 millions d'acres de terrains forestiers et de biens immobiliers situés dans le sud des États-Unis (1,85 million d'acres), dans le nord-ouest du Pacifique (418 000 acres) et en Nouvelle-Zélande (421 000 acres bruts, ou 297 000 acres nets de table de planification). En outre, elle s'engage dans le commerce de grumes vers les marchés du littoral du Pacifique, principalement en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie, pour soutenir ses opérations d'exportation vers la Nouvelle-Zélande. Elle exerce également des activités de négoce de grumes vers ces marchés à partir du sud des États-Unis et du nord-ouest du Pacifique des États-Unis. Le secteur du négoce reflète principalement les activités de négoce de grumes en Nouvelle-Zélande et en Australie menées par sa filiale néo-zélandaise.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé