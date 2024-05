Relay Therapeutics Inc. est une société de médecine de précision au stade clinique. La société se concentre sur l'amélioration de la découverte de petites molécules thérapeutiques dans des indications ciblées d'oncologie et de maladies génétiques. La plateforme Dynamo de la société intègre un ensemble d'approches computationnelles et expérimentales conçues pour médicamenter des cibles protéiques qui ont été jusqu'à présent insolubles ou traitées de manière inadéquate. Les principaux produits candidats de la société, tels que le RLY-2608, le Lirafugratinib (RLY-4008) et le Migoprotafib (GDC-1971). Le RLY-2608 est un inhibiteur allostérique, pan-mutant et isoforme-sélectif de la phosphoinostide 3 kinase alphas (PI3K?). Le RLY-4008 est une petite molécule puissante, sélective et orale qui inhibe le FGFR2, un récepteur tyrosine kinase fréquemment altéré dans certains cancers. Le GDC-1971 est un inhibiteur de la phosphatase-2 contenant le domaine de la région 2 de l'homologie de Src (SHP2), utilisé en monothérapie chez les patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques.

