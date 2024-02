Avec l’arrivée de l’année du dragon, le secteur du voyage en Chine devrait enregistrer de bonnes performances pendant la fête du printemps, en particulier sur le plan international, car la capacité aérienne continue de reprendre, selon Cirium, une société d’analyse de l’aviation de premier plan.

Les données de Cirium révèlent que les dix premières destinations internationales de la Chine ont largement retrouvé leur classement pré-pandémie, la Thaïlande, le Japon et la Corée du Sud reprenant les trois premières places après être tombés au plus bas après la pandémie, ces dernières années. Autres mouvements intéressants dans le classement : l’entrée de l’Australie et de Macao, et l’absence des États-Unis et du Cambodge depuis février 2019.

Tandis que la capacité globale en sièges sur les itinéraires internationaux de la Chine (hors continent) est toujours inférieure de 27 % par rapport aux niveaux pré-pandémie, il y a trois points positifs pour lesquels la capacité a dépassé les niveaux de 2019. La capacité prévue en février 2024 montre que Bangkok est la ville qui accueille le plus d’arrivées en provenance de Chine, mais Macao (+8 %), Singapour (+6 %) et Tokyo (+2 %) affichent les améliorations les plus importantes par rapport à 2019.

Les récentes modifications des exigences en matière de visas, en particulier en Asie du Sud-Est, pourraient favoriser les voyages internationaux en provenance de Chine. Au cours des derniers mois, la Thaïlande a levé l’obligation de visa, tandis que la Malaisie proposera des séjours de 30 jours sans visa aux citoyens chinois. Singapour a également annoncé son intention de faire de même, ce qui tombe à point nommé pour les voyages liés au festival du printemps.

Sur le plan intérieur, la capacité en sièges de la Chine continue de progresser fortement, augmentant de 26 % en février 2024 par rapport aux niveaux pré-pandémie, grâce à l’ajout de vols par les trois grandes compagnies aériennes chinoises, Air China, China Eastern et China Southern, faisant de Guangzhou (CAN), Shenzhen (SZX) et Pékin (PEK) les aéroports les plus fréquentés de Chine lors du festival du printemps.

