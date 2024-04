Renault Group a déjà ouvert un nouveau chapitre avec des fondamentaux robustes :l'amélioration de la performance et l'allocation efficiente du capital d'un côté et la flexibilité de l'autre. Nos lancements aussi bien de véhicules électriques que de véhicules thermiques et hybrides sont la démonstration de notre flexibilité pour nous adapter aux fluctuations liées à la transition énergétique.

Nouveau Dacia Duster a enregistré plus de 18 000 commandes au cours de 30 premiers jours de commercialisation et ce, avant même son arrivée dans le réseau de concessionnaires au début de l'été.

L'offensive produit et l'accélération de la réduction des coûts resteront les leviers de la performance opérationnelle et de la forte génération de cash en 2024 :

Mobilize Financial Services (anciennement RCI Bank and Services) réalise un chiffre d'affaires de 1 246 millions d'euros au 1er trimestre 2024, en hausse de 27,9 % par rapport au 1er trimestre 2023, en raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'augmentation de 9,8 % de l'actif productif moyen (54,2 milliards d'euros) par rapport au 1er trimestre 2023.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d'une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d'électrification, Renault Group s'appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault - Dacia - Alpine et Mobilize - et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,235 millions de véhicules en 2023. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d'Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d'une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/

