Resonac Holding Corporation (ex Showa Denko KK) est une société holding organisée autour de 7 familles de produits : - matériaux (43,8% du CA) : matériaux pour l'électronique (composés de moulage époxy, matériaux de liaison des matrices, boues CMP, films conducteurs anisotropes), matériaux pour cartes de circuits imprimés (stratifiés cuivrés, films secs photosensibles), composants de mobilité (produits moulés en plastique, matériaux de friction, produits métalliques en poudre, matériaux d'anode en carbone pour LIB), dispositifs et systèmes de stockage d'énergie (batteries automobiles et industrielles) et sciences de la vie (diagnostics, fabrication sous contrat de produits de médecine régénérative) ; - produits pétrochimiques (19,6%) : oléfines (polyéthylène, polypropylène) et produits chimiques organiques (acétate de vinyle monomère, acétate d'éthyle et plastiques) ; - produits chimiques (12,9%) : soude caustique, chlore, ammoniaque liquide, acides aminés, polymères, gaz (oxygène, nitrogène, hydrogène), etc. ; - composants électroniques (8,3%) : disques durs, composants pour semi-conducteurs, composants magnétiques, etc. ; - produits inorganiques (7,1%) : céramiques et carbones (électrodes de graphite) ; - produits d'aluminium (5,3%) : feuilles d'aluminium, produits extrudés, produits forgés, cannettes, etc. ; - autres (3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (53,4%), Chine (12%), Asie (20,6%) et autres (14%).

Secteur Produits chimiques de base