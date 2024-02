Savola Group Company SJSC est engagée dans les secteurs de l'alimentation et de la vente au détail. Elle exploite les segments suivants : Le segment de la transformation alimentaire, qui comprend la fabrication, la vente et la distribution d'huiles comestibles, de sucre, de pâtes, d'épices, de noix et de légumineuses, entre autres. Le secteur de la vente au détail, qui comprend les hypermarchés et les supermarchés ; le secteur des services alimentaires, qui comprend les produits alimentaires et la chaîne de restauration rapide exploitée par Herfy ; le secteur des aliments surgelés, qui comprend la fabrication, la vente en gros et la distribution au détail de produits alimentaires surgelés exploités par Good Food Company ; le secteur des investissements, qui comprend les activités immobilières, les investissements dans des sociétés associées, la juste valeur par le biais du compte de résultat (FVTPL), la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (FVOCI) et d'autres investissements ; et le secteur Autres ou Éliminations, qui comprend principalement les éliminations. Ses filiales comprennent entre autres Panda Retail Company, Good Food Company et Al Matoun International for Real Estate Investment Holding Company.

