Seabridge Gold Inc. est une société canadienne qui se consacre à l'acquisition et à l'exploration de propriétés aurifères situées en Amérique du Nord. Les projets de la société comprennent Kerr-Sulphurets-Mitchell (KSM), Courageous Lake, 3 Aces, Iskut et Snowstorm. Le projet KSM comprend quatre blocs de claims distincts, à savoir les claims KSM, Seabee, Tina et Treaty Creek Switching Station. La propriété du lac Courageous est située à environ 240 kilomètres (km) au nord-est de Yellowknife (T.N.-O.), au Canada. Elle est située le long des rives du lac Mathews, entre le grand lac Courageous au nord et le lac MacKay au sud. La propriété 3 Aces est constituée de 1 536 claims miniers de quartz du Yukon couvrant une superficie d'environ 31 400 hectares. La propriété Iskut est un bloc contigu de titres miniers couvrant 22 238 hectares. Le projet Snowstorm comprend 964 titres miniers filoniens non brevetés, soit environ 2 245 hectares de terres privées louées.

Secteur Or