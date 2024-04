Une activité toujours sous pression comme attendu Déploiement du plan Transform 2025 Nomination d’Emmanuelle Sarrabay au Directoire

Regulatory News:

SergeFerrari Group (FR0011950682 – SEFER) (Paris:SEFER), l’un des leaders mondiaux dans les toiles composites innovantes, coté sur Euronext Paris – compartiment C, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2024.

Sébastien Baril, Président du Directoire de SergeFerrari Group, déclare :« Comme nous l’avions anticipé, l’activité de nos métiers historiques demeure pénalisée au premier trimestre. Dans ce contexte, nous renforçons l’activation des différents leviers du plan Transform 2025 afin d’améliorer le profil de rentabilité du Groupe. Le lancement du plan en 2023 nous a déjà permis de constater ses premiers effets, et nous entendons déployer le reste des mesures et les amener à leur plein potentiel tout au long de l’année 2024. A ces initiatives s’ajoute la volonté continue du Groupe de répondre aux enjeux environnementaux impactant ses technologies. »

Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique (non audité)

(en K€) 1er trimestre

2024 1er trimestre

2023 Var. périmètre

et change

courants Var. périmètre

et change

constants Europe 53 789 64 770 - 17,0% - 18,0% Americas 7 678 9 276 - 17,2% - 18,8% Asia – Africa – Pacific 11 995 10 777 + 11,3% + 13,0% Chiffre d'affaires total 73 462 84 823 - 13,4% - 14,1%

Activité du 1er trimestre 2024

Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 73,5 M€ au 1er trimestre 2024, en recul de -13,4% à périmètre et change courants et de -14,1% à périmètre et change constants, comparé aux trois premiers mois de l’exercice 2023, où la croissance avait été de +7,3% et portée par les derniers effets des hausses de prix et l’acquisition de MSE, DCS et Baltijos Tentas.

Le niveau d’activité s’explique ainsi par les effets combinés d’une baisse des volumes vendus de -11,8% et d’un effet prix de -1,8% sur la période. La variation de périmètre contribue à hauteur de +1,3% à l’activité des trois premiers mois de 2024 (société Markleen acquise au 1er avril 2023) et l’effet de change s’établit à -0,5%.

Sur le trimestre, le maintien du contexte observé sur l’année 2023 continue de peser sur les métiers historiques.

Plan Transform 2025

Sur les trois premiers mois de 2024, le Groupe a renforcé les différents leviers du plan Transform pour lui permettre d’accroître à court et moyen termes sa rentabilité et optimiser l’allocation de ses ressources. SergeFerrari Group poursuit ainsi l’adaptation de sa structure de coûts à des cycles économiques toujours plus courts, notamment via l’intensification de sa réorganisation industrielle et logistique sur la zone Europe.

Gouvernance

Emmanuelle Sarrabay rejoindra SergeFerrari Group le 3 juin 2024. En tant que membre du Directoire, elle sera en outre en charge de la Finance et des Systèmes d’information et accompagnera notamment le groupe SergeFerrari dans la conduite de son Plan Transform 2025 et la conclusion des financements nécessaires pour assurer son développement. Emmanuelle Sarrabay a tenu des fonctions de direction financière et direction générale dont la fonction de Directrice Générale Adjoint en charge de la Finance et des Systèmes d’information chez OL Groupe, société cotée parmi les principaux acteurs du sport et de l’évènementiel en France.

Perspectives

Le Groupe poursuivra et intensifiera les axes de son plan Transform 2025 au cours des prochains mois dans la perspective d’une reprise de la dynamique sur ses marchés historiques d’ici à la fin de l’année.

Agenda financier

- Assemblée Générale Annuelle : le jeudi 16 mai 2024 à 10h00

- Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2024, le 25 juillet 2024, après bourse.

- Publication des résultats du 1er semestre 2024, le 9 septembre 2024, après bourse.

À PROPOS DE SERGEFERRARI GROUP

Le Groupe développe et fabrique des toiles composites innovantes écoresponsables de haute technicité pour l’Architecture Tendue, les Structures Modulaires, la Protection Solaire et le Mobilier/Marine, sur un marché mondial estimé par la Société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux grands enjeux techniques et sociétaux du Groupe : bâtiments basse-consommation, maîtrise énergétique, performance et durabilité des matériaux, recherche de confort et de sécurité, ouverture des espaces de vie vers l’extérieur, etc. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose d’implantations industrielles en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Asie. SergeFerrari Group est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d’un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2023, SergeFerrari Group affiche un chiffre d’affaires consolidé de 327,6 M€, dont plus de 80% est réalisé hors France. SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l’investissement FCPI. www.sergeferrari.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240423291615/fr/