SERGEFERRARI : Oddo BHF abaisse légèrement sa cible

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre SergeFerrari, avec un objectif de cours réduit de 8 à 7 euros.



SergeFerrari a publié hier soir ses résultats FY 2023 qui ressortent en ligne avec les attentes avec un CA (déjà publié) de 327.6 ME en baisse de 3.3% (-6.8% lfl) tandis que le RNpg atteint 4.7 ME (vs 6.5 MEe).



'L'année 2023 a été compliqué pour le groupe Serge Ferrari qui a souffert d'un fort ralentissement de l'activité notamment au sein de ses segments BtoBtoC que sont le Mobilier et la Protection Solaire', indique l'analyste qui évoque 'des marques sous pression en 2023 avec la baisse des volumes'.



Pour 2024 le management se montre prudent et ne donne pas de guidance à ce stade.



'Le marché va rester compliqué et le groupe va s'attacher à mettre en place son plan Transform 2025 dont l'objectif principal est d'améliorer sa rentabilité et abaisser son point mort afin de revenir à un niveau normatif de marge courant 2025', conclut Oddo BHF en substance.



