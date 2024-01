(Alliance News) - Un nombre record d'institutions mondiales ont co-déposé une résolution des actionnaires de Shell PLC, appelant la major pétrolière basée au Royaume-Uni à aligner ses objectifs de réduction des émissions sur l'Accord de Paris sur le climat.

La résolution, menée par le groupe activiste néerlandais Follow This, a été soutenue par 27 institutions, dont Nest, Rathbones Group PLC, Brunel Pension Partnership et Amundi.

Elle propose que Shell fixe ses objectifs à moyen terme pour les émissions de gaz à effet de serre du champ d'application 3 de manière à ce qu'ils soient compatibles avec les efforts visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Les émissions de la troisième catégorie, ou émissions de la chaîne de valeur, sont celles qui résultent de l'utilisation du pétrole et du gaz par les consommateurs et constituent l'essentiel de l'impact de l'entreprise.

La résolution laisse au conseil d'administration le soin de définir la stratégie à adopter pour atteindre ces objectifs.

Mark van Baal, fondateur de l'association Follow This, a qualifié ce soutien d'"étape extraordinaire", montrant à quel point les investisseurs sont déterminés à s'attaquer à la crise climatique à sa source.

Il a déclaré : "Cette montée en puissance de 27 investisseurs de premier plan constitue une étape extraordinaire : "Cette montée en puissance de 27 investisseurs de premier plan place l'appel à la réduction des émissions des entreprises énergétiques au centre des préoccupations de tous les investisseurs institutionnels.

Follow This, qui dépose chaque année des résolutions similaires auprès des grandes sociétés pétrolières, a déclaré que les actionnaires de Shell seraient invités à soutenir la résolution sous la forme d'un vote consultatif lors de l'assemblée générale annuelle de cette année, qui devrait se tenir à Londres au printemps.

Cela signifie que si la résolution est adoptée, le conseil d'administration n'aura qu'à prendre en considération la demande plutôt que de prendre des mesures spécifiques, ce qui vise à abaisser la barre pour obtenir le soutien d'autres investisseurs et de conseillers en matière de vote par procuration.

Les objectifs à moyen terme de Shell, qui couvrent les émissions du champ d'application 3, consistent à réduire son intensité carbonique nette, une mesure des émissions par unité d'énergie vendue, de 20 % d'ici à 2030 et de 45 % d'ici à 2035, par rapport à la base de référence de 2016.

La société a déclaré qu'à la fin de 2022, elle avait réduit son ICN de 3,8 %, la majeure partie de cette réduction étant due à des activités d'évitement et de réduction des émissions.

Un porte-parole de Shell a déclaré que l'entreprise estime que ses objectifs climatiques sont "alignés sur l'objectif plus ambitieux de l'Accord de Paris".

Mais Follow This conteste cette affirmation, citant le référentiel Climate Action 100+, qui indique que les objectifs de réduction des émissions à moyen terme de Shell ne sont pas alignés sur l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5C.

Le groupe d'activistes ajoute que l'entreprise ne démontre pas suffisamment comment elle atteindra ses objectifs, ce qui laisse planer un doute sur la manière dont son approche contribuera à une réduction significative des émissions mondiales au cours de cette décennie.

M. Van Baal a déclaré que le nombre record de coauteurs pouvait être attribué au fait que Shell semblait revenir sur certains de ses engagements en matière de climat l'année dernière.

Lors de sa journée des marchés financiers à New York en juin, l'entreprise a annoncé qu'elle avait abandonné son projet de réduire la production de pétrole de 1 à 2 % chaque année jusqu'en 2030.

L'entreprise s'est déclarée victorieuse, affirmant que l'objectif avait été atteint huit ans plus tôt, après avoir vendu des champs pétroliers à d'autres, qui extrairont ce pétrole à sa place.

Bien qu'il soit difficile de faire passer la résolution Follow This, elle permettra d'exercer une pression sur le conseil d'administration et le directeur général Wael Sawan.

M. Van Baal a déclaré que le soutien à la résolution de cette année est de loin le plus fort qu'il ait vu lors des assemblées générales annuelles des grandes compagnies pétrolières.

Il dépasse les 17 institutions qui ont soutenu la résolution de Follow This lors de l'assemblée générale du géant pétrolier français TotalEnergies SA l'année dernière, l'aidant à obtenir 30 % des votes, ce qui peut être considéré comme une révolte importante des actionnaires.

En ce qui concerne Shell, il a déclaré : "Nous nous attendons à ce que le nombre de votes augmente, car de plus en plus d'investisseurs suivent leurs pairs leaders en votant pour le changement chez Shell, ce qui est le strict minimum qu'ils peuvent faire".

"Les grands actionnaires détiennent la clé de la lutte contre la crise climatique grâce à leurs votes lors des assemblées générales.

"Shell ne changera que si un plus grand nombre d'actionnaires votent en faveur du changement.

"La résolution vise à donner à Shell un mandat d'actionnaire pour conduire la transition énergétique.

Lors de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise l'année dernière, la résolution "Follow This" a déclenché une rébellion des actionnaires en obtenant un cinquième des voix, contre la recommandation du conseil d'administration.

Les institutions qui ont co-déposé la résolution de cette année sont Candriam, Group AMA, Edmond de Rothschild Asset Management, AP4, London CIV, Mandarine Gestion, Ethos Foundation, Emmi, Amundi et Greater Manchester Pension Fund.

Matt Crossman, directeur de l'intendance au sein du groupe Rathbones, a déclaré : "Alors que 2023 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée et que la COP28 annonce le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles, nous sommes plus conscients que jamais que le changement climatique fera des gagnants et des perdants.

"Grâce à notre engagement auprès de Shell et d'autres entreprises à l'avant-garde de la transition énergétique, nous espérons inciter les cadres supérieurs à aligner leurs stratégies commerciales sur des scénarios à zéro émission nette qui aideront le monde à prospérer."

Faith Ward, responsable de l'investissement responsable chez Brunel Pension Partnership, a déclaré : "Nous intensifions notre engagement en co-déposant cette résolution menée par Follow This, car il est essentiel que les entreprises fassent preuve de crédibilité dans leurs ambitions climatiques en alignement avec l'Accord de Paris.

"Nous pensons qu'un renversement des progrès sur le climat chez les majors du pétrole et du gaz n'est pas aligné avec nos intérêts à long terme et ceux de nos bénéficiaires."

Un porte-parole de Shell a déclaré que l'entreprise publiera sa première mise à jour de la stratégie de transition énergétique, sur laquelle il y aura un vote consultatif lors de l'AGA.

Il a ajouté : "Nous restons déterminés à engager un dialogue constructif avec les parties prenantes : "Nous restons attachés à un engagement constructif avec nos actionnaires, et nous pensons que nos objectifs climatiques sont alignés sur l'objectif plus ambitieux de l'Accord de Paris."

"La résolution 2024 de Follow This est globalement inchangée par rapport à leur soumission 2023, qui a été rejetée par les actionnaires (comme ses variations l'ont été chaque année depuis la première soumission en 2016).

"Le conseil d'administration de Shell a précédemment informé les actionnaires que la résolution de Follow This était irréaliste et simpliste, qu'elle n'aurait aucun impact sur l'atténuation du changement climatique, qu'elle aurait des conséquences négatives pour nos clients et qu'elle allait à l'encontre des intérêts de l'entreprise et de nos actionnaires".

"Des investissements continus et ciblés dans le pétrole et le gaz resteront nécessaires pour répondre à la demande mondiale d'énergie au cours des prochaines décennies, alors que le monde se dirige vers un avenir à plus faible teneur en carbone."

Par Rebecca Speare-Cole, journaliste de l'AP spécialisée dans le développement durable

source : PA

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.