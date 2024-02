SHELL : Berenberg reste à achat, abaisse sa cible

Berenberg maintient sa recommandation 'achat' sur Shell, mais réduit légèrement ses objectifs de cours à 2.950 pence et 34,50 euros, du fait d'estimations de BPA abaissées en raison de moindres hypothèses de résultats en gaz et en chimie.



'Shell reste à notre avis l'un des principaux acteurs du secteur de l'énergie et de l'environnement, et les fruits de la nouvelle stratégie de l'entreprise commencent à se faire sentir', estime toutefois le broker, pointant un rendement de FCF de 14,8%.



'L'action se négocie sur un ratio cours/BPA 2024 de 7,9 fois, avec un rendement du dividende de 4,3%, et Shell semble, selon nous, escompter des prix du pétrole nettement plus bas dans les années à venir', ajoute-t-il.



