Shenzhen Deren Electronic Co., Ltd. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la distribution de connecteurs électroniques et de composants de précision. Ses produits comprennent des produits électroniques grand public sérieux et des produits automobiles sérieux. Les produits de la société comprennent des connecteurs d'appareils électroménagers, des connecteurs d'ordinateurs, des connecteurs de diodes électroluminescentes (DEL), des connecteurs et des faisceaux de câbles automobiles, des capteurs de sécurité et d'alarme et des réseaux automobiles. Ses produits sont utilisés dans les appareils électroménagers, les ordinateurs et les périphériques, les téléphones intelligents et les équipements portables. La société est également engagée dans des activités de vente en gros et au détail. Elle distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Equipements et composants électriques