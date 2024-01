La société financière non bancaire indienne Shriram Finance s'attend à ce que ses actifs sous gestion augmentent de 15 % au cours de l'exercice 2025, contre environ 20 % prévus pour l'exercice en cours se terminant le 31 mars, a déclaré lundi son vice-président exécutif.

"Pour cette année, nous pourrions atteindre une croissance des actifs sous gestion d'environ 20 % car les trois premiers trimestres ont été bons", a déclaré Umesh Revankar lors d'un entretien avec Reuters.

"Pour l'année prochaine, nous sommes un peu prudents car nous avons des élections au premier trimestre. Certaines activités économiques seront détournées et nous pourrions donc observer un certain ralentissement."

Shriram Finance est l'une des plus grandes sociétés financières non bancaires de l'Inde, née de la fusion de Shriram Capital, Shriram City Union Finance et Shriram Transport Finance en novembre 2022.

Ses actifs sous gestion ont augmenté de 20,7 % en glissement annuel pour atteindre 2,14 billions de roupies à la fin du mois de décembre, alors qu'ils s'élevaient à 2,03 billions de roupies à la fin du mois de septembre.

La société prévoit de maintenir ses marges dans une fourchette de 8,9 % à 9 % pour le trimestre en cours, en grande partie grâce à un portefeuille de prêts favorable, a déclaré M. Revankar.

Elle a déclaré une marge nette d'intérêt (MNI) de 8,99 % pour le trimestre de décembre, en hausse par rapport aux 8,52 % de l'année précédente.

"Les synergies de la fusion fonctionnent bien et nous sommes en mesure d'augmenter la contribution des MSME (moyennes et petites entreprises), de l'or et des véhicules de tourisme à notre portefeuille, ce qui nous donne un rendement plus élevé", a-t-il déclaré.

Shriram Finance pourrait envisager d'émettre des obligations en dollars au cours du prochain exercice financier, en fonction des conditions du marché, étant donné la "bonne" réponse des investisseurs à son émission d'obligations de 750 millions de dollars réalisée au début du mois, a-t-il déclaré.

Le mandat de la Reserve Bank of India pour que les prêteurs mettent de côté plus de capital pour les prêts personnels et les cartes de crédit n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de Shriram Finance étant donné que la NBFC ne prête qu'aux clients existants et n'a pas pris de nouveaux clients pour le crédit, a déclaré Revankar. À l'avenir, la NBFC vise à maintenir sa part de portefeuille de prêts personnels en dessous de 5 % du total de ses actifs sous gestion, a déclaré M. Revankar. Cette part s'élevait à 4,45 % au troisième trimestre de l'exercice.

Séparément, Shriram Finance continue "d'étudier diverses options" pour fournir du capital de croissance à sa branche de financement du logement Shriram Housing Finance, a déclaré Revankar. (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Janane Venkatraman)