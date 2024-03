Shriram Finance Limited est une société basée en Inde, qui est une société financière non bancaire de détail (NBFC). La société est principalement engagée dans le financement de véhicules commerciaux, de véhicules de tourisme, d'équipements de construction, d'équipements agricoles, de micro, petites et moyennes entreprises, de deux-roues, d'or et de prêts personnels. Elle propose des dépôts fixes et des dépôts récurrents. Les filiales de la société comprennent Shriram Housing Finance Limited (SHFL) et Shriram Automall India Limited (SAMIL).