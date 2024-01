Silgan Holdings Inc. est un fabricant de solutions d'emballage rigide durable pour les produits de consommation essentiels. La société exploite 112 usines de fabrication en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. La société opère à travers trois segments : les bouchons de distribution et les bouchons spéciaux, les conteneurs métalliques et les conteneurs sur mesure. Le segment des bouchons de distribution et de spécialité fabrique des bouchons de distribution et de spécialité pour les produits alimentaires, les boissons, les produits de santé, les produits de jardinage, les produits pour la maison, les produits de soins personnels, les parfums et les produits de beauté. Le segment fournit aux clients une variété de solutions de systèmes de distribution, y compris des solutions intégrées d'emballage de distribution, et des fermetures spécialisées en métal et en plastique, ainsi que des équipements de capsulage/scellage et des systèmes de détection. Le segment des conteneurs métalliques fabrique des conteneurs métalliques en Amérique du Nord et en Europe. Il produit des conteneurs sur mesure à partir d'une gamme complète de matériaux en résine et propose un éventail complet de capacités de moulage et de décoration.

Secteur Conteneurs et emballages hors papier