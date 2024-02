SiteMinder Limited est une plateforme de commerce hôtelier ouverte basée en Australie, qui permet aux hôtels et aux fournisseurs d'hébergement de vendre, de commercialiser, de gérer et de développer leur activité. La plateforme en ligne de la société offre aux hôtels et aux fournisseurs d'hébergement une gamme de produits et de solutions pour gérer et rationaliser la distribution de leurs chambres à travers une large sélection de canaux directs et indirects, prendre des réservations auprès des clients et communiquer avec eux. Elle propose diverses solutions dans les domaines de la distribution directe et par des tiers, de la conception et de la création de sites web, de l'analyse et de la connaissance du marché, de la gestion immobilière et des paiements, pour les fournisseurs d'hébergement de tous types et de toutes tailles. La plateforme de commerce hôtelier propose un gestionnaire de canaux, un moteur de réservation, des informations commerciales, des paiements, des réservations, des intégrations et des experts pour aider les clients à prendre le contrôle de leur activité hôtelière ou d'hébergement. Ses bureaux sont situés à Sydney, Londres, Bangkok, Dallas, Galway, Berlin, Manille, Barcelone et Bangalore.

Secteur Logiciels