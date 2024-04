Sitio Royalties Corp. acquiert, possède et gère des intérêts miniers et des redevances dans des bassins de première qualité aux États-Unis. La société loue ses intérêts miniers à des sociétés d'exploration et de production de pétrole et de gaz (E&P). Ces baux permettent aux sociétés d'exploration et de production d'explorer et de produire du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel à partir de ses propriétés et donnent à la société le droit de recevoir un pourcentage du produit de la vente de ces matières premières. Les actifs de la société se concentrent principalement sur le bassin Permien dans l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique, avec des actifs supplémentaires dans d'autres régions des États-Unis, notamment le bassin Denver-Julesburg (DJ) dans le Colorado et le Wyoming, Eagle Ford dans le sud du Texas, le bassin Appalachia en Pennsylvanie, en Virginie occidentale et dans l'Ohio, le bassin Anadarko dans l'Oklahoma, et le bassin Williston dans le Dakota du Nord. Le bassin DJ est situé dans le nord-est du Colorado et le sud-est du Wyoming. La société possède des intérêts miniers et des redevances représentant plus de 252 300 acres de redevances nettes (NRA).

Indices liés Russell 2000