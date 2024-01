Sitio Royalties Corp, anciennement Falcon Minerals Corporation, est une société d'exploitation de minéraux et de redevances. La société acquiert, possède et gère des intérêts miniers et des redevances dans le domaine du pétrole et du gaz, exploités par un ensemble diversifié de sociétés d'exploration et de production. Elle se concentre sur l'investissement dans des intérêts miniers et des redevances dans le bassin permien et d'autres bassins pétroliers productifs des États-Unis (U.S.). La société possède environ 140 000 acres de redevances nettes (NRA), dont plus de 107 000 sont situés dans le bassin permien.

