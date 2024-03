Skillz Inc. (Skillz) est une plateforme de jeux mobiles. La plateforme Skillz aide les développeurs à créer des franchises. La société organise divers tournois eSports occasionnels pour divers joueurs de jeux mobiles dans le monde entier. Sa plateforme technologique aligne les intérêts des développeurs et des joueurs en ce qui concerne la monétisation des utilisateurs. Elle monétise l'engagement des utilisateurs principalement par des prix. La société offre une gamme d'expériences de jeu aux utilisateurs. Elle propose des genres de jeux qui peuvent être joués de manière asynchrone, synchrone ou synchrone au tour par tour. Sa plateforme technologique de bout en bout permet aux développeurs de jeux mobiles d'améliorer les expériences de jeu et d'accroître l'engagement, la rétention et les revenus de leur contenu. Elle propose un kit de développement logiciel (SDK) intégré, qui contient plus de 200 fonctionnalités, dont diverses fonctionnalités sociales, telles que le chat dans le jeu, les amis, les tournois et les ligues, qui permettent aux joueurs d'interagir et de nouer des relations au sein de la communauté des joueurs.

Secteur Internet