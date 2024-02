SoundThinking, Inc, anciennement ShotSpotter, Inc, est une société de technologie de sécurité publique qui combine des solutions transformatrices et des services de conseil stratégique pour les forces de l'ordre et les dirigeants civiques. L'entreprise se concentre sur la sécurité publique grâce à des outils destinés aux forces de l'ordre et à des solutions axées sur la communauté que les entités non chargées de l'application de la loi peuvent utiliser pour une approche holistique de la prévention de la violence, des services sociaux et de l'assistance économique. La plateforme SafetySmart de la société comprend ShotSpotter, le système acoustique de détection des coups de feu ; CrimeTracer, le moteur de recherche des forces de l'ordre ; CaseBuilder, un système unique de gestion des enquêtes ; et ResourceRouter, un logiciel qui dirige les patrouilles et les ressources communautaires de lutte contre la violence afin d'en maximiser l'impact. ShotSpotter est un système de détection acoustique des coups de feu qui alerte la police de pratiquement tous les coups de feu dans une zone de couverture en moins de 60 secondes, ce qui permet de réduire les délais d'intervention de la police en cas de crimes commis avec des armes à feu et de sauver des vies.

Secteur Logiciels