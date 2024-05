SoundThinking, Inc. est une société de technologie de sécurité publique qui fournit des solutions basées sur l'intelligence artificielle (IA) et les données pour les forces de l'ordre, les dirigeants civiques et les professionnels de la sécurité. La plateforme SafetySmart de la société comprend ShotSpotter, le système de détection acoustique des coups de feu ; CrimeTracer, un moteur de recherche pour les forces de l'ordre ; CaseBuilder, un système de gestion des enquêtes ; ResourceRouter, un logiciel qui dirige les patrouilles et les ressources communautaires de lutte contre la violence afin de maximiser leur impact ; et SafePointe, un système de détection d'armes basé sur l'intelligence artificielle. ShotSpotter, sa technologie de détection acoustique des coups de feu, est au service des villes et des municipalités qui cherchent à identifier, localiser et décourager la violence armée persistante et localisée en intégrant un système de détection des coups de feu en temps réel dans leurs systèmes de maintien de l'ordre. CrimeTracer est un moteur de recherche et une plateforme d'information pour les forces de l'ordre qui leur permet de rechercher des données provenant d'agences de tous les États-Unis à l'aide de termes et de concepts exprimés en langage naturel.

Secteur Logiciels