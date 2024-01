Spectral AI, Inc. est une société d'intelligence artificielle (IA) prédictive qui se concentre sur les diagnostics médicaux permettant de prendre des décisions précises en matière de traitement des brûlures, des ulcères du pied diabétique (UPD) et des applications cliniques futures. La plateforme DeepView de la société est un dispositif de diagnostic prédictif qui offre aux cliniciens une évaluation objective et immédiate du potentiel de cicatrisation d'une plaie avant tout traitement ou autre intervention médicale. Son système DeepView intègre une technologie optique exclusive avec des algorithmes basés sur l'IA pour voir profondément sous la surface de la peau et fournir une évaluation du potentiel de cicatrisation en quelques secondes en définissant clairement les tissus en voie de cicatrisation par rapport à ceux qui ne le sont pas et qui sont invisibles à l'œil nu.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés