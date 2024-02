Stagwell Inc. est un réseau mondial de marketing numérique. Les principales capacités de la société comprennent la transformation numérique, les médias de performance et les données, la connaissance des consommateurs et la stratégie, ainsi que la créativité et les communications. Les segments de la société comprennent le réseau d'agences intégrées, le réseau de performance de la marque (BPN) et le réseau de communication. Le segment Integrated Agencies Network comprend Anomaly Alliance, Constellation, Doner Partner Network, Code and Theory et National Research Group. Le segment Brand Performance Network comprend une structure unifiée de gestion des médias et des données avec des capacités de placement média omnicanal, de conseil média créatif, d'influence et de marketing interentreprises. Le segment Communications Network comprend un réseau qui fournit des services de plaidoyer, de communication stratégique d'entreprise, de relations avec les investisseurs, de relations publiques, de collecte de fonds en ligne et d'autres services à la fois aux entreprises et aux organisations politiques et de plaidoyer.

Secteur Publicité et marketing