Star Bulk Carriers Corp est une compagnie maritime mondiale basée en Grèce. Elle possède et exploite une flotte de navires transporteurs de vrac sec. Les navires de la société transportent des vracs majeurs, dont le minerai de fer, le charbon et les céréales, et des vracs mineurs, dont la bauxite, les engrais et les produits sidérurgiques. Sa flotte se compose de 128 navires ayant des capacités de transport comprises entre 52 247 et 209 537 tpl. La flotte de la société comprend des navires Newcastlemax, Capesize, Panamax, Post Panamax, Kamsarmax, Ultramax et Supramax avec une capacité totale de plus de 14 millions de tonnes de port en lourd (tpl) et un âge moyen d'environ 10 ans. Les navires de Star Bulk Carriers Corp transportent des minéraux des Amériques et de l'Australie vers l'Asie de l'Est, en particulier la Chine, mais aussi le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Indonésie et la Malaisie ; des minéraux, des produits céréaliers et de l'acier entre les Amériques, l'Europe, l'Afrique, l'Australie et l'Indonésie et de ces régions vers la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, les Philippines, la Malaisie et autres.

Secteur Frêt maritime et logistique